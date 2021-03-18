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اليمنية تعلن عن إسقاط طائرة مسيرة فوق قصر "معاشيق" بعدن

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الحكومة اليمنية تعلن عن إسقاط طائرة مسيرة فوق قصر "معاشيق" بعدن اليمنية تعلن عن إسقاط طائرة مسيرة فوق قصر "معاشيق" بعدن
قالت إن اقتحام المتظاهرين للمقر الرئاسي يعد اعتداءً على الدولة والقانون

الحكومة اليمنية تعلن عن إسقاط طائرة مسيرة فوق قصر

أكدت اليمنية أنه تم إسقاط طائرة مسيرة الأربعاء فوق قصر معاشيق في عدن، حسب ما نقله مراسل قناة العربية.

وتفصيلاً، اقتحم متظاهرون، الثلاثاء، قصر معاشيق الذي تقيم فيه الحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض، احتجاجًا على تردي الخدمات الأساسية وعدم صرف المرتبات والمطالبة بوضع حد لانهيار العملة الوطنية وتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأكدت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الثلاثاء، أن اقتحام قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، من قِبل متظاهرين، "لا ينتمي لأي شكل من أشكال التظاهر السلمي المشروع قانونًا والمفهومة أسبابه ولا يمكن أن يصنف إلا كشكل من أشكال الفوضى والاعتداء على الدولة والقانون".

وعبّرت الحكومة في بيان صحافي، عن تفهمها وتقديرها لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير بالوسائل التي كفلها الدستور والقانون.. وأضافت أن "هذا الحرف للتظاهرات عن المسار السلمي لا يخدم في النهاية إلا دعاة الفوضى وتهديد الأمن والاستقرار وبالأخص ميليشيا الحوثي الانقلابية، وما حدث اليوم يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لسرعة استكمال مسار تنفيذ اتفاق الرياض في الجوانب الأمنية والعسكرية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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