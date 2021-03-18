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: سنتجاهل اتصال واشنطن حتى تتراجع عن سياساتها العدائية

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كوريا الشمالية: سنتجاهل اتصال واشنطن حتى تتراجع عن سياساتها العدائية : سنتجاهل اتصال واشنطن حتى تتراجع عن سياساتها العدائية

مصراوي Masrawy

01:40 ص الخميس 18 مارس 2021

سول - (د ب أ):

قالت اليوم الخميس إنها ستواصل تجاهل أي اتصال من الولايات المتحدة "ما لم تتراجع واشنطن عن سياساتها العدائية تجاه بيونج يانج".

وأكد النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الشمالي، تشوي سون هوي، في بيان نقلته وكالة يونهاب للأنباء، أن الولايات المتحدة تواصلت مع بيونج يانج حتى في اليوم السابق لمناوراتها المشتركة مع كوريا الجنوبية من جانب "دولة أخرى".

وأضاف: "أوضحنا بالفعل وجهة نظرنا بأنه لن يكون هناك اتصال أو محادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ما لم تتراجع الولايات المتحدة عن سياساتها المعادية لنا وأننا سنستمر في تجاهل محاولاتها للتواصل معنا" ن حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وكان البيت الأبيض قد ذكر في وقت سابق أنه تواصل مع كوريا الشمالية لإجراء محادثات ، لكن كوريا الشمالية لم ترد.

ويأتي البيان في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن سول لإجراء محادثات مع نظيريهما في كوريا الجنوبية.

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مصراوي Masrawy

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