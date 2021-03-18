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دياب: لبنان يمكن أن يُبقي على أغلب الدعم حتى يونيو

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دياب: لبنان يمكن أن يُبقي على أغلب الدعم حتى يونيو دياب: لبنان يمكن أن يُبقي على أغلب الدعم حتى يونيو

جي بي سي نيوز:- قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، الثلاثاء، إن البلاد يمكن أن تبقي على دعم أغلب السلع حتى يونيو المقبل.

وقال حسان دياب لوكالة رويترز: "حاليا مغطاة بالنسبة لما تدعمه حتى حزيران (يونيو)، إلا أن بعض المواد الأخرى كالمحروقات لا تكفي حاجتنا بعد شهر (مارس) آذار".

وشهدت الأسابيع الأخيرة في لبنان ارتفاعا جديدا في السلع والخدمات كافة، من الخبز والمواد الغذائية المستوردة بغالبيتها، مرورا بالبنزين وتعرفة سيارات الأجرة، وصولا إلى فاتورة المولد الكهربائي وسط تقنين قاس في التيار. علما أن جزءا كبيرا من هذه السلع مدعوم من الدولة.

ويعيش لبنان في ظل أزمة معيشية خانقة، فاقم منها تزايد المخاوف من رفع الدعم الحكومي عن سلع أساسية، مما يضع قوت الكثير من العائلات في مهب الريح.

وتأتي تصريحات دياب في وقت سجّلت الليرة اللبنانية، الثلاثاء، تدهوراً قياسياً جديداً، إذ لامس سعر الصرف في مقابل الدولار عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، في سقوط حر مستمر منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام.

وبذلك، تكون الليرة قد خسرت حوالي 90 بالمئة من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي يساوي 1507.

وقال ثلاثة صرافين، رفضوا الكشف عن هوياتهم لوكالة فرانس برس، إن سعر الصرف الليرة "يراوح حالياً بين 14.800 و14.900 في مقابل الدولار".

وأكد أحد المواطنين للوكالة أنّه باع الدولار في مقابل 15 ألف ليرة ظهر الثلاثاء.

ومنذ صيف العام 2019، على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان، بدأت الليرة تتراجع تدريجاً أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

وبعدما حافظت لأسابيع عدة على معدل تراوح بين ثمانية آلاف و8500 للدولار، بدأت الليرة منذ بداية مارس سقوطاً حراً، بعد تجاوز سعر الصرف عتبة العشرة آلاف، ليسجل المعدل الأقصى الثلاثاء.

سكاي نيوز

جي بي سي نيوز

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