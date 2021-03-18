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النظام يتحدث عن إحباط عملية "إرهابية" كانت تستهدف دمشق

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النظام يتحدث عن إحباط عملية "إرهابية" كانت تستهدف دمشق النظام يتحدث عن إحباط عملية "إرهابية" كانت تستهدف دمشق

جي بي سي نيوز :- قالت أجهزة أمن النظام السوري، إنها أحبطت عملية "إرهابية" كانت تستهدف مدينة دمشق عبر أحزمة ناسفة، وقضت على ثلاثة أشخاص.

وذكر مصدر أمني لوكالة النظام السوري "سانا"، أنه "بالتعاون مع المواطنين الشرفاء في بلدتي زاكية وكناكر بريف دمشق، تم إحباط عملية إرهابية تجاه مدينة دمشق، كان يخطط لها الإرهابيون والجماعات التكفيرية"، على وحد وصفه.

وأضاف المصدر "أن الأجهزة المختصة تمكنت خلال العملية من القضاء على ثلاثة إرهابيين يحملون أحزمة ناسفة، وإلقاء القبض على ثلاثة آخرين وبحوزتهم أحزمة ناسفة أرسلتهم التنظيمات الإرهابية من أماكن وجودها لاستهداف مدينة دمشق ، وفق "عربي21" .

ونشرت "سانا" صورا قالت إنها تظهر إحباط "العملية الإرهابية".

جي بي سي نيوز

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