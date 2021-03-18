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بايرن ميونيخ وتشيلسي يكملان عقد المتأهلين لدور الثمانية لدوري الأبطال

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بايرن ميونيخ وتشيلسي يكملان عقد المتأهلين لدور الثمانية لدوري الأبطال

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى دور الثمانية بعد أن كرر فوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني وتغلب عليه بهدفين مقابل لا شيء الأربعاء على ملعب ستامفورد بريدج ضمن إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل حكيم زياش الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 34، قبل أن يضيف البديل إيمرسون الهدف الثاني في الدقيقة (90+4).

وكان تشيلسي قد فاز ذهابًا خارج ملعبه بهدف نظيف، فضمن الفريق اللندني بالتالي الوجود في الدور ربع النهائي من البطولة بمجموع لقاءي الذهاب والعودة لصالحه (3-0).

وأكمل بايرن ميونيخ الألماني عقد المتأهلين إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه لاتسيو الإيطالي 2 - 1، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

وكان بايرن ميونيخ قد فاز ذهابًا في العاصمة الإيطالية روما بنتيجة 4 - 1، ليتأهل للدور المقبل فائزًا بنتيجة 6 - 2 بمجموع المباراتين.

وتقدم بايرن ميونيخ عن طريق نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 33 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف الكاميروني ماكسيم شوبو موتينج الهدف الثاني في الدقيقة 73، وسجل ماركو بارولو هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 82.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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