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: لم نسمع من النظام الجديد بالولايات المتحدة سوى "النظريات المجنونة"

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كوريا الشمالية: لم نسمع من النظام الجديد بالولايات المتحدة سوى "النظريات المجنونة" : لم نسمع من النظام الجديد بالولايات المتحدة سوى "النظريات المجنونة"
قالت سنتجاهل محاولات الاتصال هذه حتى تسقط السياسات العدائية

كوريا الشمالية: لم نسمع من النظام الجديد بالولايات المتحدة سوى

قالت إنها لم تسمع من النظام الجديد في الولايات المتحدة سوى "النظريات المجنونة"، كاشفة أن الولايات المتحدة حاولت التواصل معها عبر "البريد الإلكتروني والاتصالات".

وتفصيلاً، أكدت كوريا الشمالية حسب وكالة الأنباء المركزية الرسمية أن الولايات المتحدة حاولت التواصل معها أخيرًا.

وقالت: "سنتجاهل محاولات الاتصال هذه حتى تسقط السياسات العدائية"، واصفة هذه الجهود بأنها "حيلة رخيصة" لإضاعة الوقت، ولا داعي للتجاوب مع هذه المحاولات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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