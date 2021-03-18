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وفاة ثالث ضحايا الغرق داخل "برميل مخلل" في الدقهلية

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وفاة ثالث ضحايا الغرق داخل "برميل مخلل" في الدقهلية وفاة ثالث ضحايا الغرق داخل "برميل مخلل" في الدقهلية

مصراوي Masrawy

12:36 ص الخميس 18 مارس 2021

الدقهلية-رامي محمود:

توفي عامل آخر داخل برميل بمصنع لإنتاج المخللات بقرية المندرة التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية ليرتفع عدد حالات الوفيات الي ثلاثة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمأمور مركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول "محمد مسعد حسن"، 40 عاما من قرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر جثة هامدة وإيداعه ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

ووصل للمستشفى كل من "محمد عاصم عبد السميع العمدة"، 24 عاما، ومقيم قرية المندرة التابعة لمركز اجا، وتوفى عقب وصوله بعد ان جري وضعه بالعناية المركزة، و"نادية. ا. ا"،40 عاما ومقيمه قرية المندرة التابعة لمركز أجا في حالة خطيرة وتم وضعها بالعناية المركزة.

وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المتوفيين يعملون في مصنع مخللات بقرية المندرة ملك والد المتوفى الثاني وأثناء عملهم في المصنع سقطوا في وعاء برميل ضخم وبينهم نجل صاحب المصنع وجرى انتشالهم من البرميل وتوفي الأول فور خروجه من البرميل وتوفى الثاني والثالثة متأثرين بإصابتهم بالمستشفى.

وبسؤال شهود العيان أكدوا أن السيدة سقطت في البرميل وعندما حاول الإثنين الآخرين النزول لإنقاذها سقطوا أيضا في مياه المخلل.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتي قررت التحفظ على صاحب المصنع لحين اتخاذ الإجراءات القانونية.

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