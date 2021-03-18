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الخبراء يحذرون من خلط الديزل بـ"البنزين" لضرره على السيارة

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الخبراء يحذرون من خلط الديزل بـ"البنزين" لضرره على السيارة الخبراء يحذرون من خلط الديزل بـ"البنزين" لضرره على السيارة
الاحتراق لن يكون كاملاً ولن يكون جيدًا والعزم سيكون سيئًا

الخبراء يحذرون من خلط الديزل بـ

عبدالملك سرور – سبق: انتشرت مقاطع عدة عن خلط الديزل بالبنزين، وإضافتهما للسيارة، مبررين ذلك بأن الصرفية تقل إلى النصف مدعين عدم وجود خطر على السيارة أو على الماكينة، وأن الفرق فقط بعزم السيارة.

وبدورها، تواصلت "سبق" مع مختصين بمجال السيارات، وأفاد عبدالحق أسامي، مقدم برنامج "سيارتك مع عبدالحق"، قائلاً: "الاحتراق لن يكون كاملاً، ولن يكون جيدًا، والعزم سيكون سيئًا، إضافة إلى اتساخ كل من غرفة الاحتراق وحساس الأوكسجين ودبة الرصاصة، وقد يؤثر على البيئة؛ لأنه سيكون هناك تلوث".

ويقول أحمد الحربي، تقني السيارات: "الخلط بين الديزل والبنزين مُضرّ للسيارة. وتختلف كمية الضرر على حسب كمية الديزل المضافة. وستكون عملية الاحتراق غير طبيعية، ويمكن أن يتسرب بعض الديزل لزيت المحرك؛ لأن الاحتراق غير كامل. ولا ننصح أحدًا بتجربتها.. وخذوا المعلومات من مصادرها".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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