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الجزائر تغلق منافذ برية مع المغرب لتأمين شريطها الحدودي

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الجزائر تغلق منافذ برية مع المغرب لتأمين شريطها الحدودي الجزائر تغلق منافذ برية مع المغرب لتأمين شريطها الحدودي

مصراوي Masrawy

12:22 ص الخميس 18 مارس 2021

الجزائر - (د ب أ)

أكدت الجزائر أن السلطات المحلية قامت بغلق المنافذ التي كانت تستعملها عصابات الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات على مستوى واحة لعروضة بمنطقة بني ونيف بولاية بشار جنوب غربي البلاد على الحدود مع المغرب، مشددة على أنها "عصية على كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها".

وذكرت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية مساء الأربعاء، أن هذا الإغلاق جاء في إطار المستجدات الإقليمية وتعزيزا لجهود الدولة الجزائرية في تأمين شريطها الحدودي، وبعد الاخلال بكيفية استغلال بعض الأراضي الجزائرية من قبل مواطنين مغاربة في واحة لعروضة.

وأشارت إلى أن الجزائر قدمت مهلة للفلاحين والمزارعين المغاربة المستغلين للأراضي الجزائرية الواقعة بهذه المنطقة، لإخلاء الأراضي الجزائرية في الآجال التي تم الاتفاق عليها.

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