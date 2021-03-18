أخبار عاجلة

"الأعلى للإعلام": تلقينا 213 شكوى في النصف الثاني من 2020 بينها 69 ضد برامج وإعلاميين -
​​​النقابة العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية في كفرالشيخ.. ومطالبات بتأمين أماكن العمل -
ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل -
المغرب: القبض على شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -
الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا -
الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية -
سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السودان: اللجنة العليا للطوارئ الصحية قلقة من تصاعد إصابات ووفيات كورونا

Print
السودان: اللجنة العليا للطوارئ الصحية قلقة من تصاعد إصابات ووفيات كورونا السودان: اللجنة العليا للطوارئ الصحية قلقة من تصاعد إصابات ووفيات كورونا

مصراوي Masrawy

12:18 ص الخميس 18 مارس 2021

السودان - (أ ش أ)

أعربت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، عن القلق من تصاعد إصابات ووفيات في البلاد، قررت إلزام العاملين بالمؤسسات العامة والخاصة بارتداء الكمامات وتوفيرها لهم مجانا، والتقيد بقواعد التباعد الاجتماعي داخل المؤسسات.

وعقدت اللجنة العليا للطوارىء الصحية، اجتماعا مساء اليوم الأربعاء، برئاسة وزير الصحة السوداني الدكتور عمر أحمد النجيب، بحضور عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى السعيد.

وبحث الاجتماع الموقف العام لإصابات ووفيات فيروس كورونا، على مستوى المنطقة والعالم، كما ناقش الاجتماع التدابير الخاصة بحماية المواطنين والمتمثلة في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وأوضح وزير الصحة السوداني، في تصريح صحفي، أن الاجتماع اطلع على برنامج توزيع لقاح فيروس كورونا، الذي وصل إلى السودان الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن وزارة الصحة تابعت كافة الحالات التي استخدمت اللقاح، ولم تُسجل أي آثار جانبية.

وأكد أن اللقاح آمن وأن الآثار الجانبية الناتجة عنه أقل بكثير من الخطورة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى التزام الوزارة بتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن الوضع تحت التقييم الدائم من قبل الوزارة واللجنة العليا للطوارئ الصحية، لافتا إلى أن الاجتماع استمع إلى تقرير حول كيفية استعادة النشاط الرياضي بصورة سليمة وآمنة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية