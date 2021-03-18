السودان: اللجنة العليا للطوارئ الصحية قلقة من تصاعد إصابات ووفيات كورونا

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مصراوي Masrawy

السودان - (أ ش أ)

أعربت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، عن القلق من تصاعد إصابات ووفيات فيروس كورونا في البلاد، قررت إلزام العاملين بالمؤسسات العامة والخاصة بارتداء الكمامات وتوفيرها لهم مجانا، والتقيد بقواعد التباعد الاجتماعي داخل المؤسسات.

وعقدت اللجنة العليا للطوارىء الصحية، اجتماعا مساء اليوم الأربعاء، برئاسة وزير الصحة السوداني الدكتور عمر أحمد النجيب، بحضور عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى السعيد.

وبحث الاجتماع الموقف العام لإصابات ووفيات فيروس كورونا، على مستوى المنطقة والعالم، كما ناقش الاجتماع التدابير الخاصة بحماية المواطنين والمتمثلة في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وأوضح وزير الصحة السوداني، في تصريح صحفي، أن الاجتماع اطلع على برنامج توزيع لقاح فيروس كورونا، الذي وصل إلى السودان الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن وزارة الصحة تابعت كافة الحالات التي استخدمت اللقاح، ولم تُسجل أي آثار جانبية.

وأكد أن اللقاح آمن وأن الآثار الجانبية الناتجة عنه أقل بكثير من الخطورة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى التزام الوزارة بتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن الوضع تحت التقييم الدائم من قبل الوزارة واللجنة العليا للطوارئ الصحية، لافتا إلى أن الاجتماع استمع إلى تقرير حول كيفية استعادة النشاط الرياضي بصورة سليمة وآمنة.