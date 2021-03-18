أتربة عالقة ورمال وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية حتى الثلاثاء

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية خلال الفترة من الخميس 18 مارس حتى الثلاثاء 23 مارس، والتي جاءت على النحو التالي:

الخميس:

شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

الجمعة:

شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

وأشارت الهيئة إلى أنه بداية من السبت حتى الثلاثاء المقبل ارتفاع درجات الحرارة على أغلب المناطق بقيم تتراوح بين 6 - 8 درجات.

السبت:

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

الأحد:

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

الاثنين:

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء:

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية.​