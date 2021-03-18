صورة مؤلمة.. لغم حوثي يقتل مواطنًا مع "حماره" في تعز

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ألغام الميليشيا تسببت بمقتل وإصابة 3263 مدنيًّا منذ 2015

لقي مواطن يمني مصرعه في انفجار لغم حوثي أمس الأربعاء، وذلك أثناء مروره بأحد الطرق مع "حماره" في مديرية حيفان في الريف الجنوبي لمحافظة تعز.

وتفصيلاً، أفاد المرصد اليمني للألغام بأن المواطن محمد سعيد مقبل المربدي قُتل بانفجار لغم للحوثيين أثناء مروره في أحد الطرق مع "حماره" في قرية "السجعة" بمنطقة "الأكبوش" بمديرية "حيفان" في الريف الجنوبي لمحافظة تعز.

وبحسب مصادر محلية، فإن المواطن المربدي انفجر به اللغم أثناء نقله بضائع على حماره في منطقة الأكبوش.

وتسببت الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة تعز بمقتل وإصابة 3263 مدنيًّا منذ 2015 حتى مطلع مارس الجاري 2021، وفق المرصد اليمني للألغام، وفق "العربية نت".

وفي منطقة الشقب بمديرية المسراخ جدّدت ميليشيا الحوثي الأربعاء قصفها المدفعي على الأحياء السكنية في منطقة الشقب جنوب شرق مدينة تعز.

وقال مصدر محلي: "إنّ الطفل محمد عبدالغني، البالغ من العمر 10 سنوات، قُتل إثر تعرُّض منزلهم بمنطقة الشقب لقصف مدفعي من قِبل الميليشيا، بحسب موقع (نيوزيمن) الإخباري المحلي".

يُشار إلى أن منطقة الشقب من أكثر المناطق التي تشهد ارتفاع جرائم ميليشيا الحوثي فيها؛ إذ بلغ إجمالي القذائف المدفعية الحوثية التي رصدتها لجنة حقوقية في منطقة الشقب منذ بداية الحرب 3245 قذيفة، وأكثر من 500 صاروخ كاتيوشا، خلفت مئات الضحايا من المدنيين بين شهداء وجرحى، وتسببت بدمار وإحراق الكثير من الأعيان المدنية.

وفي السياق، قُتل مدني، وأُصيب آخران، بينهم طفلة، بقصف مدفعي لميليشيا الحوثي الانقلابية، استهدف قرية الصراهم بجبل حبشي غربي تعز.

وذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن ضحايا القصف الحوثي هم: عبدالسلام عبدالله أحمد - 20 عامًا، عزمان عبدالقوي محمد - 18 عامًا وكفاء أحمد محمد - 10 سنوات. وتضررت أربعة منازل تابعة لمواطنين بأضرار كبيرة من جراء القصف المستمر منذ مساء الثلاثاء.