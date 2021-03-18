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إصابة شخصَيْن في حادث إطلاق نار في "رين الفرنسية"

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إصابة شخصَيْن في حادث إطلاق نار في "رين الفرنسية" إصابة شخصَيْن في حادث إطلاق نار في "رين الفرنسية"
السلطات رجحت أن السبب يعود لتصفية حسابات بين عصابات المخدرات

إصابة شخصَيْن في حادث إطلاق نار في

أُصيب رجلان في حادث إطلاق نار في مدينة رين الفرنسية غربي البلاد أمس الأربعاء، حسب " اليوم".

وتفصيلاً، قال المدعي العام المحلي في رين إن الرجلين البالغين 31 و30 سنة أُصيبا بطلقات نارية بالقرب من محل تجاري عصر الأربعاء، وأحدهما في حالة حرجة الآن.

وأكد المدعي إلقاء القبض على مُطلق النار، وهو شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، له سوابق متعلقة بمخالفة القوانين الخاصة بتداول المخدرات.

ورجحت السلطات الفرنسية أن حادث إطلاق النار ناجم عن تصفية حسابات بين عصابات المخدرات في المدينة، وفتحت تحقيقًا جنائيًّا في الحادث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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