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اللبنانيون يحتجون على انهيار قياسي لليرة ..

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اللبنانيون يحتجون على انهيار قياسي لليرة .. بالفيديو اللبنانيون يحتجون على انهيار قياسي لليرة ..

جي بي سي نيوز :- أحرق محتجون الإطارات وقطعوا الطرق في أجزاء من بيروت اليوم الثلاثاء على وقع انهيار قياسي لليرة اللبنانية أمام الدولار، فيما يتفاقم الانهيار المالي في البلاد.

وسجلت الليرة حوالي 15 ألفا للدولار وتجاوزت ذلك الرقم للمرة الأولى اليوم الثلاثاء، حسب متعاملين بالسوق، لتصل خسائرها إلى نحو 90% منذ اندلاع الأزمة أواخر 2019.

وكان مراسلنا قي بيروت قال إن إشكالات وقعت بين مواطنين في متجر للبقالة بمدينة صيدا جنوب لبنان، للحصول على مواد غذائية مدعومة، فيما حطم محتجون واجهات متجر للمواد الغذائية في منطقة قريطم بالعاصمة.

وكان مصدر مسؤول قال لرويترز إن احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي تبلغ نحو 16 مليار دولار حاليا.

وكانت الاحتياطيات حوالي 19.5 مليار دولار في أغسطس، وقد يعني التراجع عدم توفر ما يكفي لبرنامج دعم تمويل استيراد سلع أساسية مثل القمح والوقود.

وتفاقمت مشاكل لبنان عقب انفجار ميناء بيروت في أغسطس الذي ألحق دمارا هائلا بأجزاء واسعة من بيروت وأودى بحياة 200 شخص وأجبر على الاستقالة.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم الثلاثاء، إن البلاد يمكن أن تبقي على دعم أغلب السلع حتى يونيو.

وأضاف: "حاليا الحكومة مغطاة بالنسبة لما تدعمه حتى حزيران، إلا أن بعض المواد الأخرى كالمحروقات لا تكفي حاجتنا بعد شهر مارس".

المصدر: RT+رويترز



 

جي بي سي نيوز

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