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السلطات الإسبانية: إنقاذ عشرات المهاجرين من قارب قرب جزر الكناري

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السلطات الإسبانية: إنقاذ عشرات المهاجرين من قارب قرب جزر الكناري السلطات الإسبانية: إنقاذ عشرات المهاجرين من قارب قرب جزر الكناري

مصراوي Masrawy

11:41 م الأربعاء 17 مارس 2021

إسبانيا - (أ ش أ)

أعلنت السلطات الإسبانية إنقاذ عشرات المهاجرين من قارب على مقربة من جزر الكناري.

وأوضحت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية مساء الأربعاء، أن 14 شخصًا من بين الضحايا يستلزم إدخالهم المستشفى لحالاتهم الصحية، مضيفة أن طائرة تابعة لخدمات الإنقاذ البحري ضبطت زورقًا ثانيًا يحمل مهاجرين جنوب "جران كناريا".

وقالت وزارة الصحة المحلية إن طفلة تبلغ من العمر عامين تعاني من حالة حرجة إلى جانب 3 نساء في حالة خطيرة كانوا من بين 9 أطفال و5 بالغين دخلوا المستشفى.

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