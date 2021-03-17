بالصور..تكريم 18 أم و14 بطلاً رياضيًا في دمياط

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نظمت مؤسسة تراحم للأعمال الخيربة، احتفالاً في نادي الشرطة، كرمت فيه، 18 أم مثالية، وصلوا بأولادهم لأفضل مكان، رغم كل الصعاب،



كما كرمت المؤسسة 14بطلا من ذوي الهمم، من قصار القامة، والتوحد لأصحاب إعاقات، وصلوا لبطولات عالمية في السباحة والرماية والجلف وحمل الأثقال.

حضر الحفل عدد من نواب مجلسي الشورى والنواب، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط.

وقالت السيدة سماح فرح، مديرة الجمعية، أن الحفل أثر كثيرا في المكرمين والحاضرين، خاصة عندما روت كل حالة قصتها، والتي كانت ملهمة للحاضرين في الحفل، وتميز الحفل بتكريم الأمهات اللائى عانوا كثيرا في رعاية أولادهم من ذوي الاحتبياجات الخاصة، كنموذح للمرأة المصرية المكافحة.