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الإمداد الطبي: مخزون آمن من المستلزمات والأجهزة الطبية للتعامل مع كورونا

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الإمداد الطبي: مخزون آمن من المستلزمات والأجهزة الطبية للتعامل مع كورونا الإمداد الطبي: مخزون آمن من المستلزمات والأجهزة الطبية للتعامل مع كورونا

مصراوي Masrawy

10:49 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، توافر مخزون آمن من مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية الخاصة بالتعامل مع أزمة ، مؤكداً على استمرار التواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وعدم وجود أي شكاوى من حدوث نقص في هذه المستلزمات.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الطبية، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وموقف اللقاحات الخاصة به، وكذا متابعة توافر المستلزمات والأجهزة الطبية لمواجهة هذا الفيروس.

وأشار زيدان، إلى أنه تم الاتفاق على توريد مولدات أكسجين بأحجام مختلفة، طبقا للاحتياجات التي أرسلتها التعليم العالي والصحة، وتم الحصول على تخفيضات في الأسعار، بضمان 7 سنوات، منوها في الوقت نفسه إلى أنه تم الاتفاق على أن الشركات الموردة ستكون مسئولة عن التشغيل والتدريب لمدة عام.

حضر الاجتماع، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة.​

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