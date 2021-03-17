بعد تدشينه اليوم.. "الخريف" يدعو لدعم حساب "صُنع بالسعودية"

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تزامنًا مع إعلان رعاية ولي العهد البرنامج

دعا بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى دعم حساب برنامج صنع في السعودية الذي تم تدشينه اليوم تزامنًا مع إعلان سمو ولي العهد رعايته البرنامج، الذي يجسد حرص سموه على دعم وتحفيز الصناعة الوطنية على المستويَيْن المحلي والدولي.

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: "أدعوكم جميعًا لمتابعة حساب برنامج #صنع_في_السعودية، والتعرف على أهدافه، وخططه الاستراتيجية @SaudiMade".

وكان الوزير "الخريف" قد أعلن اليوم إطلاق برنامج "صنع في السعودية"، الذي يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويَيْن المحلي والعالمي، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، الذي ينطلق في الـ 28 من شهر مارس الحالي.

كما تقدم الوزير "الخريف" عبر تغريدة بـ"الشكر الجزيل لسمو سيدي ولي العهد على رعايته إطلاق برنامج ‫صنع_في_السعودية، الذي نتطلع من خلاله إلى تحقيق توجهاتنا الاستراتيجية نحو بداية عصر جديد للصناعة السعودية. وأؤكد أن المجتمع شريك حقيقي لنا في البرنامج، وعنصر مهم لتحقيق تطلعات وطننا نحو نهضة صناعية شاملة".