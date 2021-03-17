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خطة عمل شهرية لـ"مجمع المصالح المميكن" بالخارجة في الوادي الجديد

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خطة عمل شهرية لـ"مجمع المصالح المميكن" بالخارجة في الوادي الجديد خطة عمل شهرية لـ"مجمع المصالح المميكن" بالخارجة في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

10:49 م الأربعاء 17 مارس 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بإعداد خطة عمل شهرية لسير العمل بمشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن والذي يجري تنفيذه شمال مدينة الخارجة، لمتابعة الخطة الزمنية للانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للعمل ومتابعة معدلات التنفيذ، اليوم الأربعاء، يرافقه المهندس مجدي الطماوي، رئيس المركز، والمهندس عادل عمر، مدير عام الإسكان بالمحافظة.

جدير بالذكر، أن المشروع يقام على مساحة 101 فدان، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقامة مجمع حكومي مميكن مجهز بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع وأفضل في جميع المجالات.

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