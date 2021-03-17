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إحالة 35 طبيبًا بمستشفى كفر شكر للتحقيق بسبب الغياب

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إحالة 35 طبيبًا بمستشفى كفر شكر للتحقيق بسبب الغياب إحالة 35 طبيبًا بمستشفى كفر شكر للتحقيق بسبب الغياب

مصراوي Masrawy

10:21 م الأربعاء 17 مارس 2021


القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس مدينة كفر شكر، اليوم الأربعاء، حملة لمتابعة مدى انتظام الطاقم الطبي والعاملين وحسن سير العمل وتقديم الخدمات الصحية للمرضى داخل مستشفى كفر شكر المركزي، ورصد مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة .

أسفرت الحملة عن اكتشاف خروج 8 أطباء من العمل دون إذن أو أي سند قانوني، كما تبين غياب 27 طبيبًا عن العمل وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، بناءًا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وقال اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إنه يوجد تعليمات مشددة بضرورة متابعة المنظومة الصحية وبذل كافة الجهود من أجل تقديم خدمة طبية جيدة لجموع المواطنين.

وأضاف أن ذلك يأتي بناءًا على تعليمات محافظ القليوبية بضرورة الاهتمام بهم وحسن رعايتهم وتقديم الخدمات الصحية والطبية اللازمة وتوفير كافة الإمكانيات لهم لشعورهم بالرضا التام الذي نسعى إلى تحقيقه في شتى المجالات.

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