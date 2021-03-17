أخبار عاجلة

"الأعلى للإعلام": تلقينا 213 شكوى في النصف الثاني من 2020 بينها 69 ضد برامج وإعلاميين -
​​​النقابة العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية في كفرالشيخ.. ومطالبات بتأمين أماكن العمل -
الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية -
سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا -
اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية "خلية شقة الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

﻿تدريبات ومناورات فنية تجهز الهلال.. والحمدان يواصل التأهيل

Print

﻿تدريبات ومناورات فنية تجهز الهلال.. والحمدان يواصل التأهيل

كشف نادي الهلال أن اللاعب "عبدالله الحمدان" مازال يواصل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات لياقية متنوعة، مما يثير شكوكاً حول لحاق اللاعب بمباراة فريقه القادمة أمام القادسية، السبت المقبل، لحساب منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ميدانياً واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الأربعاء تدريباته؛ تأهباً لمواجهة ضيفه "القادسية" السبت المقبل، حيث ركز مدير الجهاز الفني البرازيلي "روجيرو ميكالي" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية.
و اشتمل المران على تطبيقات فنية وتكتيكية متنوعة، ومناورة على جزء من مساحة الملعب.
ويؤدي الفريق يوم غد الخميـس مرانه الرئيس لمواجهة "القادسية"؛ وذلك في مقر النادي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

شبكة عيون الإخبارية