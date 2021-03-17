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البابا تواضروس: 6 إنجازات للمجمع المقدس خلال الأسبوعين الماضيين

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البابا تواضروس: 6 إنجازات للمجمع المقدس خلال الأسبوعين الماضيين البابا تواضروس: 6 إنجازات للمجمع المقدس خلال الأسبوعين الماضيين

مصراوي Masrawy

09:43 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

استعرض قداسة البابا تواضروس الثاني تم إنجازه خلال الفترة القليلة الماضية من قبل المجمع المقدس للكنيسة، مشيرًا إلى 6 أحداث تم الانتهاء منها على صعيد العمل الرعوي.

جاء ذلك في بداية كلمته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي التي ألقاها من المقر البابوي بالقاهرة، وتم بثها عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على الإنترنت.

وقال قداسة البابا: الأسبوعان الماضيان أعطانا الله نعم كثيرة منها انعقاد المجمع المقدس وكانت الجلسة الرسمية يوم 4 مارس، وتجليس اثنين من الأحبار الأجلاء، وسيامة 7 من الأساقفة يوم 6 و7 مارس، وتذكار السنة الأولى للمتنيح مثلث الرحمات الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي العامر بوادي النطرون.

وتابع: كما احتفلنا يوم الثلاثاء 9 مارس باليوبيل الذهبي ومرور 50 عامًا على نياحة القديس البابا كيرلس السادس، واحتفل معظم آباء المجمع المقدس في دير الشهيد العظيم مارمينا بمريوط وهو الدير الذي أنشأه البابا كيرلس منذ عام 1959، واحتفلنا بإعداد وتقديس الميرون المقدس يوم 10 و11 مارس وهي المرة رقم 40 في تاريخ كنيستنا القبطية وكان إعداد وتقديس الميرون في دير القديس العظيم الأنبا بيشوي بحضور آباء المجمع المقدس وكانوا يومين مملوئين بالفرح.

واختتم البابا تواضروس: احتفلنا بإطلاق الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت والموقع في بدايته ولكن سيضاف إليه الكثير عبر الأيام.​

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