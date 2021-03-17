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تعلن إجراءً جديدًا للأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحاتها

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روسيا تعلن إجراءً جديدًا للأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحاتها تعلن إجراءً جديدًا للأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحاتها

مصراوي Masrawy

09:47 م الأربعاء 17 مارس 2021

- (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها تقوم بعمل مشترك مع الوزارات للاتفاق على إصدار شهادات للأشخاص الذين تم تطعيمهم للوقاية من عدوى المستجد باستخدام اللقاحات الروسية، وكذلك للاعتراف الدولي بهذه الوثائق.

وقالت الخارجية الروسية - وفقا لوكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - إنه "يتم حاليا تطوير مسودة شهادة التطعيم باللغتين الروسية والإنجليزية للأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاحات المحلية، وسيتبع ذلك مفاوضات دولية حول حرية عبور الحدود على أساس شهادة محددة".

وأضافت "وفي الوقت نفسه، يجري العمل في المنصة الدولية المتخصصة لمنظمة الصحة العالمية بهدف تبني مواصفات فنية لشهادة رقمية دولية للتطعيمات".

يذكر أن روسيا سجلت 3 لقاحات ضد فيروس كورونا أبرزها "سبوتنيك V"، الذي صنف من بين أفضل ثلاث لقاحات في العالم، وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة به فعالية تتجاوز 90% ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما، وقدمت أكثر من 50 دولة طلبات للحصول على أكثر من 1.2 مليار جرعة منه.

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