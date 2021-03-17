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انطلاق فعاليات مؤتمر طب الأطفال بجامعة أسوان (صور)

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انطلاق فعاليات مؤتمر طب الأطفال بجامعة أسوان (صور) انطلاق فعاليات مؤتمر طب الأطفال بجامعة أسوان (صور)

مصراوي Masrawy

08:53 م الأربعاء 17 مارس 2021

أسوان - إيهاب عمران:

انطلقت اليوم الأربعاء، فاعليات أكبر مؤتمرات طب الأطفال على مستوى الجمهورية، والذي تستضيفه جامعة أسوان، تحت عنوان " Back to Basics in Pediatrics".

وقال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إن المؤتمر يناقش أهم وأحدث ما توصلت اإليه العلوم على مستوى العالم في مجال طب الأطفال، بحضور نخبة من أساتذة طب الأطفال من الجامعات المختلفة داخل وخارج ، والذي يعزز من فرص نشر العلوم وتبادل الخبرات بين كبار وشباب الأطباء.

وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية طب أسوان، إن هذا المؤتمر قد حظي بأعلى درجات التنظيم ضمن فريق متخصص وأحدث طرق لعرض المعلومات بطريقة فعالة جذابة، ويضم المؤتمر عددًا من ورش العمل لتدريب شباب الأطباء.

وأشار الدكتور بهاء الهواري، رئيس قسم الأطفال بطب أسوان ومقرر المؤتمر، إلى أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة ، وجرى تقسيم الحضور إلى ثلاث مجموعات بحيث يتثنى لكل مجموعة الحضور يوم واحد فقط في الفندق، بينما يمكنها متابعة أحداث المؤتمر الشيقة عن طريق البث الحي على الموقع الخاص بالمؤتمر.

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