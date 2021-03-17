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رئيس مدينة القناطر: المصنع المحترق مرخص والخسائر 500 ألف جنيه

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رئيس مدينة القناطر: المصنع المحترق مرخص والخسائر 500 ألف جنيه رئيس مدينة القناطر: المصنع المحترق مرخص والخسائر 500 ألف جنيه

مصراوي Masrawy

08:43 م الأربعاء 17 مارس 2021


القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال اللواء محمد سالم، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، إن مصنع الحلويات المحترق بمنطقة شلقان، اليوم الأربعاء، مرخص من هيئة التنمية الصناعية وليس من مجلس المدينة، وأنه يعمل برخصة سارية منذ عام 2019، ويخضع للإشراف من الهيئة.

وأضاف رئيس المدينة، في تصريحات صحفية اليوم، أن المصنع داخل الحيز العمراني، وأن الخسائر تقدر بالآلاف نتيجة احتراق معدات ومنتجات.

وأشار إلى أن جميع الإصابات من العمال، وجميعهم حروق بسيطة، وجرى نقلهم إلى مستشفى قليوب العام، وجار تقديم الإسعافات لهم، ولم تقع أي حالات وفاة بين العمال، فيما كشفت المعاينة المبدئية لمكان الحريق أن الخسائر تقدر بنحو 500 ألف جنيه.

وكان اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع للشيكولاتة بمدينة القناطر الخيرية، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل المصنع.

وأسفر الحريق عن إصابة 19 شخصًا، جرى نقلهم إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيقات.

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