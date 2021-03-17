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تشكيل لجنة لفحص تراخيص مصنع الحلويات المحترق بالقناطر الخيرية

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تشكيل لجنة لفحص تراخيص مصنع الحلويات المحترق بالقناطر الخيرية تشكيل لجنة لفحص تراخيص مصنع الحلويات المحترق بالقناطر الخيرية

مصراوي Masrawy

08:19 م الأربعاء 17 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أكد مصدر بمجلس مدينة القناطر الخيرية في القليوبية، أن مصنع الحلويات الذي شب به حريق، مرخص وليس به أي مخالفات، موضحًا أن المصنع داخل الحيز العمراني، وجارٍ تشكيل لجنة لحصر الخسائر وأعداد المصابين لتقديم اللازم لهم.

وانتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد فايد، رئيس نيابة القناطر الخيرية، إلى موقع حادث انفجار أسطوانة غاز بمصنع حلويات بدائرة مركز القناطر الخيرية.

وأمرت النيابة العامة بتحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق، وتشكيل لجنة لفحص تراخيص المصنع واشتراطات السلامة والأمان، والاستعلام عن حالة المصابين لمعرفة إمكانية استجوابهم عن الحادث.

تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع للشيكولاتة بمدينة القناطر الخيرية، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل المصنع.

وأسفر الحريق عن إصابة 19 شخصًا، جرى نقلهم إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيقات.

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