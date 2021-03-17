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"دول مسيسة ولديهم عنصرية وعبودية".. ترد على مزاعم انتهاكها لحقوق الإنسان

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"دول مسيسة ولديهم عنصرية وعبودية".. مصر ترد على مزاعم انتهاكها لحقوق الإنسان "دول مسيسة ولديهم عنصرية وعبودية".. ترد على مزاعم انتهاكها لحقوق الإنسان

مصراوي Masrawy

08:47 م الأربعاء 17 مارس 2021


كتب - محمد صفوت:
أعربت عن أسفها لما وصل إليه مجلس حقوق الإنسان من تسييس فج وتصعيد غير مبرر كغطاء من دول تعتبر أن لها حق تقييم الآخرين، للتعتيم على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.

وقال بيان للبعثة المصرية الدائمة بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، مساء الأربعاء، إن فنلندا والسويد والدنمارك وأيسلندا والنرويج، هم الأكثر احترامًا لحقوق الإنسان، لكن بوصول اللاجئين إلى أراضيهم صادروا ممتلكاتهم، ويتبارى السياسيون في تغريداتهم العنصرية ضد الأفارقة والمسلمين، ويدنس مواطنيها مقدسات المسلمين دون حساب.

وتابع البيان، أن حقوق الإنسان لديهم نسبية، وأنه رغم القضاء على العبودية إلا أنها متجذرة في أعماق المجتمعات الأمريكية والبريطانية والكندية وغيرها، ويتم التعامل مع غير ذوي البشرة البيضاء كمواطنين درجة ثانية.

وذكر البيان، أن دول مثل ألمانيا وأيرلندا والنمسا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، ينادون دائمًا بحرية التعبير والتظاهر السلمي خارج أراضيهم، وحينما تحدث مظاهرات لديهم فلا مجال إلا القوة والعنف غير المبرر، كما أنهم لا يسمحون بتواصل منظمي المظاهرات بأي شخص من الخارج.

وأشار البيان إلى أن السويد ولوكسمبورج وغيرهم من الدول التي تنادي بالحكم الرشيد والقضاء على الفساد، يترددون في إعادة الأموال المهربة إلى دولها الأصلية.

وتابع أن جائحة كورونا كشفت ضعف شبكات التضامن الاجتماعي والرعاية الصحية في دول البلطيق والتشيك وسلوفينيا وإيطاليا وإسبانيا وغيرهم.

وشددت البعثة، على أن مصر مستمرة في جهودها لتعزيز كافة حقوق الإنسان، في إطار رؤيتها الوطنية وتلبية لطموح مواطنيها، وأنه على من يريد التعاون مع القاهرة أن يتوقف على اتباع النهج الهدام.

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