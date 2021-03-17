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33 قتيلاً من الجيش المالي في مواجهات مع إرهابيين مرتبطين بـ"القاعدة"

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33 قتيلاً من الجيش المالي في مواجهات مع إرهابيين مرتبطين بـ"القاعدة" 33 قتيلاً من الجيش المالي في مواجهات مع إرهابيين مرتبطين بـ"القاعدة"
أسفرت عن مصرع 20 مسلحاً

33 قتيلاً من الجيش المالي في مواجهات مع إرهابيين مرتبطين بـ

قتل 33 من جنود الجيش المالي في هجوم شنه متشددون مرتبطون بتنظيم "القاعدة" الإرهابي، على موقع للجيش بضواحي مدينة تيسي على حدود مالي مع النيجر وبوركينا فاسو، بحسب ما أعلنت هيئة أركان الجيش في مالي، اليوم (الأربعاء).

وبين الجيش أن هجوماً شنه إرهابيون على موقع في منطقة مدينة تيسي في إقليم غاو يوم 15 مارس، عن مقتل 33 من أفراد القوات المسلحة الوطنية، إضافة إلى إصابة 14 آخرين بجروح".

وأشار إلى أن خسائر الإرهابيين بلغت 20 قتيلاً عثر على جثثهم في ساحة المعركة، وفقاً لـ" اليوم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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