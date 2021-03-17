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أفريقيا تسجل أكثر من 4 ملايين إصابة بكورونا و108 آلاف حالة وفاة

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أفريقيا تسجل أكثر من 4 ملايين إصابة بكورونا و108 آلاف حالة وفاة أفريقيا تسجل أكثر من 4 ملايين إصابة بكورونا و108 آلاف حالة وفاة

مصراوي Masrawy

08:12 م الأربعاء 17 مارس 2021

إثيوبيا - (أ ش أ)

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الافريقي، اليوم الأربعاء، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و51 ألف إصابة مؤكدة، و108 آلاف وفاة بسبب المستجد، وسط تعافي 3 ملايين و641 ألف حالة.

وأوصت "المراكز الإفريقية" في بيان، الدول الأعضاء بمواصلة تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات مثل الأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الإفريقية لتحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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