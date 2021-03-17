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محافظ أسيوط يعلن السيطرة على حريق "الشدة الخشبية" بكوبري محور ديروط

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محافظ أسيوط يعلن السيطرة على حريق "الشدة الخشبية" بكوبري محور ديروط محافظ أسيوط يعلن السيطرة على حريق "الشدة الخشبية" بكوبري محور ديروط

مصراوي Masrawy

08:15 م الأربعاء 17 مارس 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، منذ قليل، السيطرة على حريق في "الشدة الخشبية" الخاصة بمشروع إنشاء كوبري محور ديروط العلوي على النيل، دون خسائر أو إصابات بشرية.

كان محافظ أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة بورود بلاغ من محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، يفيد حدوث حريق بالشدة الخشبية لسطح كوبري محور ديروط الجاري إنشاؤه لربط شرق وغرب النيل، والتي تمتد من طريق الحوطا شرقًا حتى تقاطع الزراعي الغربي غربًا بطول 15 كم وعرض 21 مترًا بعدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق للتعامل مع النيران والسيطرة عليها، كما جرى إخلاء الموقع من العمال وفرض كردون أمني حول منطقة الحريق حتى يجري السيطرة على الحريق.

وأشار محافظ أسيوط إلى الاستعانة بـ5 سيارات إطفاء و2 ماكينة شفط وضخ مياه حديثة و2 عبارة نيلية لنقل المعدات وماكينات شفط المياه، كما جرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف من الجانبين الشرقي والغربي تحسبًا لوجود أي إصابات أثناء عمليات الإطفاء.

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