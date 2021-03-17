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الأنبا باخوميوس يترأس مجمع الصوم المقدس لكهنة إيبارشية البحيرة

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الأنبا باخوميوس يترأس مجمع الصوم المقدس لكهنة إيبارشية البحيرة الأنبا باخوميوس يترأس مجمع الصوم المقدس لكهنة إيبارشية البحيرة

مصراوي Masrawy

08:02 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

ترأس نيافة الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة، صباح الاثنين من الأسبوع الثاني من الصوم الأربعيني المقدس، مجمع كهنة إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وذلك بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بكرمة دمنهور.

وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي أعقبه كلمة لنيافة الأنبا باخوميوس ثم ناقش نيافته مع مجمع الكهنة جدول الأعمال الخاص باللقاء. كما قدم التعزية إلى مجمع الآباء الكهنة في انتقال المتنيح القمص أنطونيوس عزيز وكيل المطرانية وكاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي، وكذلك تمت تهنئة ثمانية من الآباء الكهنة بمناسبة اليوبيل الفضي لسيامتهم.

وفي السياق ذاته أعلنت سكرتارية مجمع الكهنة برنامج احتفالات الإيبارشية باليوبيل الذهبي لسيامة نيافة الأنبا باخوميوس وتأسيس الإيبارشية والذي من المقرر أن يبدأ في الحادي عشر من سبتمبر من العام الجاري ويختتم بالاحتفال الرسمي يوم الثاني عشر من ديسمبر.

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