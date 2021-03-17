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النفط تتراجع متأثرة بتوقعات ضَعْف الطلب في أوروبا

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أسعار النفط تتراجع متأثرة بتوقعات ضَعْف الطلب في أوروبا النفط تتراجع متأثرة بتوقعات ضَعْف الطلب في أوروبا
خام برنت يهبط 2 % إلى 67.05 دولار للبرميل

أسعار النفط تتراجع متأثرة بتوقعات ضَعْف الطلب في أوروبا

تراجعت النفط لليوم الرابع اليوم الأربعاء متأثرة بتوقعات ضعف الطلب في أوروبا، وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

ونزل خام برنت 1.34 دولار أو 2 في المئة إلى 67.05 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ1:26 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:26 بتوقيت جرينتش)، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار أو 1.7 في المئة إلى 63.68 دولار، وفقًا لـ"رويترز".

وهبطت الأسعار صوب أدنى مستوياتها في الجلسة بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي عقب تقرير الصناعة الصادر أمس، الذي قدّر انخفاضًا بمقدار مليون برميل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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