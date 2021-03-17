بعد توقف المشروع لسنوات.. محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس "الفيورد" بطابا (صور)

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جنوب سيناء- رضا السيد:

وضع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء سمير طه، رئيس مجلس إدارة سيناء للفنادق، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمطعم "الفيورد" بمدينة طابا، بعد توقف تنفيذ المشروع لعدة سنوات.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن هذا المشروع سيقام على موقع متميز بمدينة طابا، بعد إهمال استكمال المشروع لعدة سنوات دون استغلال الطبيعة الخلابة التي تجذب آلاف السائحين على مدار العام.

وأضاف أن مدينة طابا المصرية تمتلك مقومات سياحية لا مثيل لها في العالم، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر تعظيم الاستفادة من هذه الثروات، وإعادة تشغيل كافة المنشآت الغير مستغلة لتقديم منتجات سياحية جديدة للسياح، مؤكدًا أن هناك رؤية مستقبلية للمنطقة لتصبح أكثر جذبًا للسياح.

وأوضح أن المشروع يقام على مساحة 600 متر مربع، والموقع يرتفع نحو 300 متر عن سطح البحر، وسيجرى إقامته على أعلى مستوى، بهدف إضافة معالم سياحية جديدة للمدينة، ضمن التخطيط الاستراتيجي الجديد لمدينة طابا.

ومن جانبه، قال اللواء سمير طه، رئيس مجلس إدارة سيناء للفنادق، إن المشروع كان حلم وأوشك على التحقيق بعد إهمال دام لأكثر من 20 عامًا، وسيجرى تطوير المكان ليصبح مزارًا سياحيًا يتناسب مع طبيعة البيئة المحيطة به، ومن المقرر أن يتضمن كافتيريا، ونقطة تيك أوي سريعة، ومطعم، ومطبخ على أعلى طراز، كما سيجرى استغلال الجزء العلوي في إقامة "ديك" ليجلس فيه السائحين، وغرفة لتبديل الملابس.