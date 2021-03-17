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30 إصابة و15 وفاة جراء تفشي إيبولا في الكونغو وغينيا

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30 إصابة و15 وفاة جراء تفشي إيبولا في الكونغو وغينيا 30 إصابة و15 وفاة جراء تفشي إيبولا في الكونغو وغينيا

مصراوي Masrawy

08:05 م الأربعاء 17 مارس 2021

- (أ ش أ)

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، إبلاغ الدول الأعضاء عن إجمالي 30 حالة إصابة بمرض إيبولا و15 حالة وفاة.

وأوضحت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض، في بيان إحصائي عن تفشي وباء إيبولا، أن جمهورية الكونغو الديمقراطية أكدت 12 إصابة و6 وفيات وشفاء حالتين، فيما سجلت غينيا 18 حالة و9 وفيات، وشفاء 6 حالات.

وأوضحت أن سيراليون حققت في 13 حالة بشأن الإصابة بفيروس إيبولا، لكنها أكدت سلبية كل الحالات.

وحسب موقع منظمة الصحة العالمية فإن مرض الإيبولا المعروف سابقًا باسم

"حمى إيبولا النزفية" يصيب الإنسان وينتقل الفيروس إلى الإنسان من الحيوانات البرية ثم ينتقل بالعدوى من المصابين إلى الأصحاء، ويبلغ معدل الوفاة بين المصابين 50% تقريباً في المتوسط، وتراوح المعدل خلال موجات التفشي السابقة بين 25% و90%.

واكتشفت الحالات الأولى للإصابة بالإيبولا لأول مرة عام 1976 في تفشيين وبائيين اندلعا بشكل متزامن في منطقة نزارا السودانية وفي قرية بمنطقة يامبوكو بجمهورية الكونغو الديمقراطية تقع على مقربة من نهر إيبولا الذي اكتسب المرض اسمه منه.

يذكر المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تدعم كافة البلدان الإفريقية لتحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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