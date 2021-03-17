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إصابة 19 شخصًا في انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع بالقليوبية

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إصابة 19 شخصًا في انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع بالقليوبية إصابة 19 شخصًا في انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع بالقليوبية

مصراوي Masrawy

07:58 م الأربعاء 17 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب 19 شخصًا، اليوم الأربعاء، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مصنع حلويات بالقناطر الخيرية في القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع الهدى للشيكولاتة، بمدينة القناطر الخيرية، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المصنع.

وأسفر الحريق عن إصابة 19 شخصًا، جرى نقلهم إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

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