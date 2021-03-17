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3 ملايين جرعة خلال مايو.. 9 تصريحات لوزيرة الصحة حول كورونا وموقف اللقاحات

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3 ملايين جرعة خلال مايو.. 9 تصريحات لوزيرة الصحة حول كورونا وموقف اللقاحات 3 ملايين جرعة خلال مايو.. 9 تصريحات لوزيرة الصحة حول كورونا وموقف اللقاحات

مصراوي Masrawy

07:43 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وموقف توفير اللقاحات للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

ويرصد مصراوي أبرز ما جاء من الوزيرة على النحو التالي:

- زيادة وتيرة العمل في المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي، عن طريق وضع تمركزات ثابتة في الأماكن الأكثر إصابة.

- تجهيز فرق الرعاية الأساسية داخل عيادات متنقلة مجهزة، وتحريكها طبقا للموقف الوبائي في جميع الإدارات الصحية

- إجراء عملية متابعة مستمرة لأرصدة الأدوية والمستلزمات وتنسيق القوة البشرية اللازمة.

- زيادة توريد الأكسجين لتوفير مخزون استراتيجي.

- معدل التسجيل اليومي على الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح بلغ 20 ألف مواطن.

- يتوقع أن يصل عدد من تم تسجيلهم حتى نهاية مارس الجاري إلى 500 ألف مواطن.

- من المتوقع توريد الشحنة الأولى من لقاح "أسترازينيكا" بواقع 5 ملايين جرعة، بحلول نهاية الشهر الجاري.

- من المتوقع أن تصل 3 ملايين جرعة أخرى حتى مايو المقبل.

- تم الحصول أيضا على 350 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم".

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مصراوي Masrawy

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