السودان: لا تفاوض مع إثيوبيا على الأراضي الشرقية قبل اعترافها بسيادتنا عليها

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مصراوي Masrawy



وكالات

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، التزام القوات المسلحة الكامل بحماية خيارات الشعب السوداني، وأنها سوف تظل وفية له تحمي التغيير وثورته المجيدة.

وشدد البرهان، وفقًا لوكالة السودان للأنباء "سونا" على أن بلاده لن تتفاوض مع إثيوبيا على الأراضي الشرقية قبل اعترافها بسيادة السودان عليها.

وقال إن القوات المسلحة السودانية، ستظل حائط السد الأول لحماية التغيير في البلاد، مؤكدًا أنها من أحدثت التغيرات في البلاد، وقامت بحماية الشعب.