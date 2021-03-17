أخبار عاجلة

​​​النقابة العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية في كفرالشيخ.. ومطالبات بتأمين أماكن العمل -
ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل -
المغرب: القبض على شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -
الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا -
الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية -
سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا -
اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية "خلية شقة الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

واشنطن: حان الوقت لحل الصراع في اليمن

Print
واشنطن: حان الوقت لحل الصراع في اليمن واشنطن: حان الوقت لحل الصراع في اليمن
"ليندركينغ" أشار إلى وجود توافُق إقليمي حول تلك الغاية

واشنطن: حان الوقت لحل الصراع في اليمن

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ أن الوقت قد حان لحل الصراع في اليمن، وذلك خلال حديثه لسفيرَيْ وسلطنة عُمان في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبيّن "ليندركينغ" أن هناك توافقًا إقليميًّا قويًّا وتنسيقًا وثيقًا مع شركائنا العرب لتحقيق هذه الغاية، وفقًا لـ"الشرق".

وأوضح أنه بحث مع رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك جهود لتحسين الخدمات، وتلبية الاحتياجات الإنسانية لجميع اليمنيين.

وأضاف بأن "عبدالملك" أكد استمرار دعم الحكومة اليمنية لجهود السلام في بلاده.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا

ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا

الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة بالبلاد والتصدي للمشروع الإيراني

الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة بالبلاد والتصدي للمشروع الإيراني

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة بالبلاد والتصدي للمشروع الإيراني

الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة بالبلاد والتصدي للمشروع الإيراني

شبكة عيون الإخبارية