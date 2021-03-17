واشنطن: حان الوقت لحل الصراع في اليمن

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"ليندركينغ" أشار إلى وجود توافُق إقليمي حول تلك الغاية

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ أن الوقت قد حان لحل الصراع في اليمن، وذلك خلال حديثه لسفيرَيْ مصر وسلطنة عُمان في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبيّن "ليندركينغ" أن هناك توافقًا إقليميًّا قويًّا وتنسيقًا وثيقًا مع شركائنا العرب لتحقيق هذه الغاية، وفقًا لـ"الشرق".

وأوضح أنه بحث مع رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك جهود الحكومة لتحسين الخدمات، وتلبية الاحتياجات الإنسانية لجميع اليمنيين.

وأضاف بأن "عبدالملك" أكد استمرار دعم الحكومة اليمنية لجهود السلام في بلاده.