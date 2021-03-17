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"الداخلية" تقدِّم لقاح كورونا لمنسوبي وأعضاء قوى الأمن بالرياض

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في إطار استكمال تنفيذ "الخدمات الطبية" خطتها في حملة "الوقاية أمان"

قدَّمت "الخدمات الطبية" بوزارة الداخلية اليوم لقاح لمنسوبي وأعضاء نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض؛ وذلك في إطار استكمال تنفيذ الخدمات الطبية خطتها في حملة "الوقاية أمان" التي دُشنت مؤخرًا.

وتقوم الخدمات الطبية من خلال فِرقها الطبية بجولات ميدانية مكثفة في العديد من مناطق ومدن لتقديم لقاح كورونا لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية وذويهم، إضافة إلى التنسيق مع القطاعات الأمنية لإعطاء اللقاح في المراكز الصحية التابعة لهذه القطاعات.

وتستمر حملة "الوقاية أمان" وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخَذة في السعودية، مع تقديمها رسائل توعوية مختلفة عن أهمية التطعيم باللقاح، ومأمونيته -بإذن الله-.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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