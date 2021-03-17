أخبار عاجلة

​​​النقابة العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية في كفرالشيخ.. ومطالبات بتأمين أماكن العمل -
ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل -
المغرب: القبض على شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -
الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا -
الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية -
سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا -
اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية "خلية شقة الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

سفير في الخرطوم يبحث مع وزير الاستثمار السوداني فرص التعاون المشترك

Print
سفير مصر في الخرطوم يبحث مع وزير الاستثمار السوداني فرص التعاون المشترك سفير في الخرطوم يبحث مع وزير الاستثمار السوداني فرص التعاون المشترك

مصراوي Masrawy

07:35 م الأربعاء 17 مارس 2021

السودان - (أ ش أ)

بحث وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني الدكتور الهادي محمد إبراهيم، مع السفير المصري في السودان حسام عيسى، مجالات التعاون في القطاع الاستثماري بين البلدين.

واستعرض وزير الاستثمار السوداني، الإمكانات الكبيرة التي تذخر بها بلاده والموارد الطبيعية فضلاً عن البيئة الاستثمارية المحفزة، كما تطرق إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى الأسبوع الماضي، ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، باعتبارها زيارة وضعت أساس لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.

وأكد ضرورة التبادل السلعي، وإقامة مشروعات تنمية متبادلة لما لها من منافع للبلدين، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطور العلاقات بين البلدين بإحداث طفرة كبيرة، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري.

وأضاف وزير الاستثمار السوداني، أن قانون الاستثمار والخريطة الاستثمارية ودليل المستثمر وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص سيكون جاهزا خلال الأيام القادمة ويوزع في كل السفارات مع إعطاء الأولوية للسفارات العربية.

من جانبه، أكد السفير المصري في السودان استعداد مصر لإكمال مشروع الربط الكهربائي، مستعرضا موقف خط الربط الكهربائي مع السودان، الذي يستهدف نقل قدرات كهربائية تصل إلى 1000 ميجاوات، وذلك بإتمام المرحلة الثالثة.

وأكد وقوف مصر مع السودان لجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن السودان لديه كافة الإمكانات للتحول إلى قوة اقتصادية كبيرة.

ونوه السفير حسام عيسى، بتعاون مصر مع السودان في مجال التدريب، الذي تتكفل به مصر مجانًا، مستعرضًا المعوقات التي تعترض الاستثمارات المصرية بالسودان، خاصة مشروع المدينة الصناعية في منطقة الجيلي، شمال الخرطوم، والمجمع التجاري.

وأكد السفير المصري، استعداد مصر لتمويل المدنية الصناعية برأسمال مصري للمساهمة في إحداث التنمية في السودان.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية