اجتماع تنسيقي استعدادًا لانطلاق مهرجان السينما الأفريقية في الأقصر

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

عقد محمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا مع القائمين على مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، استعدادًا لانطلاق المهرجان في 26 مارس الجاري وحتى 1 أبريل المقبل، بمحافظة الأقصر.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال إقامة كافة فعاليات المهرجان وفقًا للإجراءات التي حددتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المهرجان يعقد في ظروف استثنائية للتأكيد على فوة المقصد السياحي المصري.

واستعرض رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، تفاصيل الدورة العاشرة للمهرجان والتي تأتي برعاية وزراتي السياحة والآثار والثقافة، مؤكدًا اتخاذ إجراءات احترازية كافية خلال فعاليات وأنشطة المهرجان.

وأشار إلى أن هذه الدورة تشهد وجود عدد من النجوم الأفارقة والعالميين منهم سليمان سيسيه من مالي، ورضا الباهي من تونس، والنجم الأمريكي جيمي جان لوي، وغيرهم، بالإضافة إلى تكريم عدد من النجوم في مقدمتهم هند صبري، ومحيي إسماعيل، وسمير صبري، والمخرج علي عبدالخالق، وجان مارتينو من الكاميرون، كما سيتم تكريم 10 أسماء ممن ساهموا في دعم المهرجان واستمراره.

شهد الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ومسؤولي وممثلي مديرية الصحة والسياحة والثقافة والآثار والشباب والرياضة والتربية والتعليم.