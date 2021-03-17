في الذكرى الـ32.. محافظ جنوب سيناء يضع اللمسات النهائية لرفع العلم على طابا (صور)

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمدينة طابا لمتابعة الاستعدادات النهائية للاحتفال بالذكرى الـ 32 لعودة طابا للأراضي المصرية، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

تابع المحافظ الاستعدادات الجارية بساحة العلم، تمهيدًا لرفع العلم المصري بها في ذكرى عودة طابا، غدًا بحضور وزراء الصحة، والتموين، والزراعة، والشباب والرياضة، والسياحة والآثار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.

كما شاهد استعدادات كورال الأطفال والموسيقى العسكرية التي تنطلق غدًا مع رفع العلم، وشدد المحافظ على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية خلال الاحتفالية.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، حول الدور المنوط لكل مديرية خلال الاحتفالية.

وقال "فودة" إنه سيجري نقل مراسم الاحتفال برفع العلم على الهواء مباشرة، ثم التوجه إلى رحلة بحرية في خليج العقبة للتعرف على المعالم السياحية وجزيرة فرعون وقلعة صلاح الدين، لافتًا إلى أنه جرى إقامة خيمة بدوية على شاطئ خليج العقبة لاستضافة الضيوف المشاركة في الاحتفالية في عشاء بدوي وحفل لتقديم عروض تعبر عن الفن السيناوي.