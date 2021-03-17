أخبار عاجلة

​​​النقابة العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية في كفرالشيخ.. ومطالبات بتأمين أماكن العمل -
ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل -
المغرب: القبض على شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -
الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا -
الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية -
سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا -
اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية "خلية شقة الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

في الذكرى الـ32.. محافظ جنوب سيناء يضع اللمسات النهائية لرفع العلم على طابا (صور)

Print
في الذكرى الـ32.. محافظ جنوب سيناء يضع اللمسات النهائية لرفع العلم على طابا (صور) في الذكرى الـ32.. محافظ جنوب سيناء يضع اللمسات النهائية لرفع العلم على طابا (صور)

مصراوي Masrawy

07:21 م الأربعاء 17 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمدينة طابا لمتابعة الاستعدادات النهائية للاحتفال بالذكرى الـ 32 لعودة طابا للأراضي المصرية، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

تابع المحافظ الاستعدادات الجارية بساحة العلم، تمهيدًا لرفع العلم المصري بها في ذكرى عودة طابا، غدًا بحضور وزراء الصحة، والتموين، والزراعة، والشباب والرياضة، والسياحة والآثار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.

كما شاهد استعدادات كورال الأطفال والموسيقى العسكرية التي تنطلق غدًا مع رفع العلم، وشدد المحافظ على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية خلال الاحتفالية.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، حول الدور المنوط لكل مديرية خلال الاحتفالية.

وقال "فودة" إنه سيجري نقل مراسم الاحتفال برفع العلم على الهواء مباشرة، ثم التوجه إلى رحلة بحرية في خليج العقبة للتعرف على المعالم السياحية وجزيرة فرعون وقلعة صلاح الدين، لافتًا إلى أنه جرى إقامة خيمة بدوية على شاطئ خليج العقبة لاستضافة الضيوف المشاركة في الاحتفالية في عشاء بدوي وحفل لتقديم عروض تعبر عن الفن السيناوي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية