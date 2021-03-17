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شاهد.. الكلاب الضالة تهاجم قطيع أغنام وتقتل 8 رؤوس في "بظاظة" بلقرن

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تكاثرها في الأماكن العامة يشكل خطراً على الصحة العامة

شاهد.. الكلاب الضالة تهاجم قطيع أغنام وتقتل 8 رؤوس في

هاجم قطيع من الكلاب الضالة، قطيعاً من الأغنام بالبظاظة، شمال محافظة بلقرن، أدى إلى موت 8 رؤوس من القطيع وإصابة 4.

وقال المواطن علي بن محمد آل رحمة القرني لـ"سبق": إن "أغنامه تعرضت، مساء أمس الثلاثاء، إلى هجوم من عدد من الكلاب أسفر عنه موت وإصابة ما يقارب 12 رأساً من الضأن"، مبيناً أنه شاهدها وقت افتراسها.

واشتكى العديد من الأهالي من انتشار وتكاثر الكلاب الضالة بالمناطق السكنية، وأنها باتت تشكّل خطراً بالغاً على الصحة العامة.

شاهد.. الكلاب الضالة تهاجم قطيع أغنام وتقتل 8 رؤوس في

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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