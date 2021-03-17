إطلاق المزاد العلني الـ14 لتصفية تركة "الشيخ صالح الراجحي" في 4 عقارات بالرياض والقصيم

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لبيع أراضي العوصا الثانية ومبنى إدارة أعمال المجلس وعمارة الديرة وأرض القصيباء.. وبتسويق "إتقان العقارية"

أعلن مجلس تصفية تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، رحمه الله، بالتعاون مع شركة إتقان العقارية عن إطلاق المزاد العلني الرابع عشر من مزادات التركة العقارية على أربعة عقارات مميزة في الرياض والقصيم، وهي: أرض العوصا, ومبنى إدارة أعمال المجلس, وعمارة الديرة، وأرض القصيباء, وذلك يوم الأربعاء 31/3/2021م, الموافق الـ 18/8/1442هـ، حيث يقام بفندق رافال بمدينة الرياض في تمام الرابعة عصراً.

وذكر المجلس، في بيان صادر، أن العقارات الأربعة التي سيتم طرحها للبيع في المزاد العلني الرابع عشر، وهي: أرض العوصا الثانية التي تبلغ مساحتها 730,891,50متراً مربعاً وتقع بحي طويق بمدينة الرياض وهي أرض خام, بينما المزاد الثاني سيكون لمبنى مجلس إدارة أعمال الشيخ صالح الراجحي الواقع بحي الورود بمدينة الرياض، ويبلغ مساحته 3300 متر مربع، وهو مبنى تجاري مكتبي.

وأضاف "المجلس": "أما العقار الثالث وهي عمارة الديرة الواقعة بحي الديرة في مدينة الرياض، وتبلغ مساحتها 271,86 متراً مربعاً, وعمارة تجارية سكنية, بينما العقار الرابع الذي سيكون عليه المزاد العلني، وهي أرض القصيباء التي تقع بحي البطين بالقصيم، حيث تبلغ مساحتها 9,380,075 متراً مربعاً، وهي عبارة عن أرض مستوية بصك إلكتروني محدث".

من جهتها، دعت شركة إتقان العقارية، المسوق الحصري للمزاد الرابع عشر, المستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة لمعرفة الشروط وللحصول على كراسة شروط دخول المزاد والمزايدة, أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لشركة إتقان العقارية (920001019)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن شركة "إتقان العقارية" نجحت رغم الجائحة في تسويق المزاد الثالث عشر لتركة الشيخ صالح الراجحي بكل احترافية وفق البروتوكولات الصحية بمبيعات بلغت (1.026.157.456) لثلاث عقارات بالرياض.