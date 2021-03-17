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جامعتا الملك خالد وبيشة توقعان اتفاقية لتعزيز التكامل

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جامعتا الملك خالد وبيشة توقعان اتفاقية لتعزيز التكامل جامعتا الملك خالد وبيشة توقعان اتفاقية لتعزيز التكامل
في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية

جامعتا الملك خالد وبيشة توقعان اتفاقية لتعزيز التكامل

وقعت جامعتا الملك خالد وبيشة، مساء اليوم الأربعاء، في مقر جامعة الملك خالد بأبها؛ اتفاقية تعاون بين الجامعتين.

مثّل جامعة خالد في توقيع الاتفاقية: رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، فيما مثل جامعة بيشة رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صحفي.

وعبر رئيس جامعة الملك خالد عن أمله في أن تحقق الاتفاقية أهدافها وتعود بالنفع على الجامعتين، وأن تكون باكورة للمزيد من التعاون والتنسيق فيما يخدم منسوبي وطلاب الجامعتين.

فيما أشاد رئيس جامعة بيشة بما حققته جامعة الملك خالد في مختلف المجالات.

يُذكر أن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقًا من المسؤولية المشتركة ورغبة من الطرفين في تحقيق التكامل بينهما في المجالات الأكاديمية، والبحثية، والتدريبية، ومجالات التطوير والاستثمار المعرفي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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