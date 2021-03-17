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بايدن: سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول مايو "صعبًا"

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بايدن: سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول مايو "صعبًا" بايدن: سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول مايو "صعبًا"

مصراوي Masrawy

06:50 م الأربعاء 17 مارس 2021


واشنطن - (د ب أ)

شكك الرئيس الأمريكي جو بايدن في انسحاب القوات الأمريكية في أوانه من أفغانستان بحلول الأول من مايو المقبل، وفقًا للاتفاق بين طالبان وإدارة الرئيس السابق دونالد .

وقال بايدن في مقابلة مع قناة "ايه بي سي" التلفزيونية: "أنا بصدد اتخاذ هذا القرار بشأن موعد مغادرتهم".

وأضاف بايدن أن الصفقة التي أبرمتها حكومة سلفه مع طالبان "لم يتم التفاوض عليها بشكل قوي للغاية".

وذكر في إشارة إلى الانسحاب أنه "يمكن أن يحدث، لكنه صعب" مضيفًا أن إدارته تتشاور مع الحلفاء والحكومة الأفغانية.

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