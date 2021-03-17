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"مبروك كسبت منحة مالية".. حيلة عصابة المندوبين للنصب على المواطنين بالمنيا

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"مبروك كسبت منحة مالية".. حيلة عصابة المندوبين للنصب على المواطنين بالمنيا "مبروك كسبت منحة مالية".. حيلة عصابة المندوبين للنصب على المواطنين بالمنيا

مصراوي Masrawy

07:02 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

نجح رجال الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن المنيا في القبض على عصابة المندوبين الوهميين للنصب على المواطنين.

كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تمكنت من ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة المنيا، لممارستهما نشاطاً إجراميا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم من خلال قيامهما بالاتصال هاتفياً بالعديد من المواطنين، مدعيان أنهما مندوبي خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك ومندوبي إحدى الجهات الحكومية، وإيهام هؤلاء الضحايا بأنهم تحصلوا على جوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات أو طلبهم تحديث البيانات البنكية – على غير الحقيقة – وحصولهم بموجب ذلك على بيانات حساباتهم البنكية، وكذا بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، بزعم إيداع قيمة تلك الجوائز بها، وقيامهما عقب ذلك باستخدام تلك البيانات في إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني، وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية.

وضبط بحوزتهما 4 هواتف محمول، العديد من شرائح خطوط الهواتف المحمول لشركات مختلفة يستخدمها المذكوران في نشاطهما الإجرامي، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب 8 وقائع بذات الأسلوب الإجرامي.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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