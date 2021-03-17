أخبار عاجلة

​​​النقابة العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية في كفرالشيخ.. ومطالبات بتأمين أماكن العمل -
ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل -
المغرب: القبض على شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -
الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا -
الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية -
سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا -
اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية "خلية شقة الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"" يعتبر السماح للوافدين من الشرق الأوسط بدخول أمريكا "وصمة عار"

Print
"ترامب" يعتبر السماح للوافدين من الشرق الأوسط بدخول أمريكا "وصمة عار" "" يعتبر السماح للوافدين من الشرق الأوسط بدخول أمريكا "وصمة عار"
قال: سيدمرون البلاد إذا لم نمنعهم من القدوم

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد أن "المهاجرين الوافدين من منطقة الشرق الأوسط، إلى الولايات المتحدة الأمريكية سيدمرون أمريكا إذا لم يفعل شيئًا حيال تدفقهم"، واصفاً السماح لهم بالدخول بـ"وصمة عار"؛ بحسب ما أورد اليوم (الأربعاء) موقع " اليوم".

وقال "ترامب" في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "انظروا، إنهم يأتون من دول أجنبية، أرى أنهم يأتون من اليمن، ومن الشرق الأوسط، إنهم يأتون من كل مكان، إنهم يسمحون لهم بالدخول، وذلك وصمة عار".

واتهم "ترامب" الرئيس الحالي جو بايدن بأنه "قوض التقدم الذي أحرزته إدارته على الحدود فيما يتعلق بالأمن القومي وفحص طالبي اللجوء".

وقال: "بصراحة، لا يمكن لبلدنا التعامل مع الزيادة في أعداد المهاجرين. إنها أزمة نادرًا ما شهدناها، وبالتأكيد لم نشهدها على الحدود في السابق.. لكنها ستزداد سوءًا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تتهم شركة أمريكية بانتهاك براءة اختراع لقاح "سبوتنيك في"

روسيا تتهم شركة أمريكية بانتهاك براءة اختراع لقاح "سبوتنيك في"

أمريكا تصيب روسيا بخيبة أمل.. والسبب يرتبط بإحباط مسعى له علاقة بـ"بوتين"

أمريكا تصيب روسيا بخيبة أمل.. والسبب يرتبط بإحباط مسعى له علاقة بـ"بوتين"

روسيا: الولايات المتحدة أضاعت فرصة جديدة لإصلاح العلاقات بين البلدين

روسيا: الولايات المتحدة أضاعت فرصة جديدة لإصلاح العلاقات بين البلدين

روسيا تتفق على إنتاج 200 مليون جرعة من "سبوتنيك في" بالهند سنويا

روسيا تتفق على إنتاج 200 مليون جرعة من "سبوتنيك في" بالهند سنويا

شبكة عيون الإخبارية