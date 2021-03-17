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"الصحة العالمية" توصي باستمرار استخدام لقاح أسترازينيكا

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"الصحة العالمية" توصي باستمرار استخدام لقاح أسترازينيكا "الصحة العالمية" توصي باستمرار استخدام لقاح أسترازينيكا
تترقب تقييم خبرائها للمشاكل الصحية المثارة حوله

أوصت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الأربعاء) بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا ضد "كوفيد-19"، في الوقت الحالي، بعدما علقت عدة بلدان استخدامه خوفًا من آثار جانبية محتملة، بانتظار أن ينتهي خبراؤها من مراجعة بيانات السلامة المتعلقة به.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان أوردته "فرانس 24"، أنها تعتبر في الوقت الحالي أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره وتوصي بمواصلة حملات التطعيم".

وأضافت أن خبراءها الذين يُترقب صدور رأيهم، يواصلون تقييم البيانات المتعلقة بالمشكلات الصحية التي أصيب بها بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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