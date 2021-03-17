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تنفي انفجار طوربيدات أثناء تفريغ سفينة مضادة للغواصات

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روسيا تنفي انفجار طوربيدات أثناء تفريغ سفينة مضادة للغواصات تنفي انفجار طوربيدات أثناء تفريغ سفينة مضادة للغواصات

مصراوي Masrawy

06:26 م الأربعاء 17 مارس 2021

- (أ ش أ)

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، ما تردد في وسائل الإعلام حول مزاعم انفجار طوربيدات أثناء تفريغ حمولتها من سفينة مضادة للغواصات.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" إن المعلومات المنشورة في عدد من وسائل الإعلام حول انفجار طوربيدات في العاشر من شهر مارس الجاري أثناء تفريغ حمولة سفينة مضادة للغواصات في منطقة بريموري لا أساس لها من الصحة، ولم تقع تتعلق بخدمات تسليح السفن والمراكب التابعة لأسطول المحيط الهادئ.

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